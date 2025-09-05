Secondo giorno di impegni internazionali per i giocatori del Torino convocati dai propri paesi: sono 5 quelli in campo oggi

Dopo le prime giornate di campionato arriva la pausa per le qualificazioni al Mondiale, in cui diversi giocatori del Torino risponderanno alle convocazioni delle rispettive nazionali. Nello specifico, sono cinque i granata che scenderanno in campo oggi, tra le 20:45 e le 02:30. Adams giocherà con la sua Scozia contro la Danimarca, mentre Perciun sarà impegnato nella sfida contro l’Israele. Per il Cile di Maripan è prevista la gara contro il Brasile mentre Israel scenderà in campo con la maglia dell’Uruguay contro il Perù; infine, in Africa, il Marocco di Masina giocherà contro il Niger.

Il programma

Venerdì 5 settembre

20:45 Danimarca-Scozia ( Adams )

) 20:45 Moldavia-Israele ( Perciun )

) 21:00 Marocco-Niger ( Masina )

) 01:30* Uruguay-Perù ( Israel )

* nella notte italiana tra giovedì e venerdì

02:30* Brasile-Cile (Maripan)

* nella notte italiana tra giovedì e venerdì