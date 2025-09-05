Il serbo è rimasto in rosa durante il mercato, e ora punta a convincere Baroni per ottenere un posto da titolare

Dal caos alla calma. Se lo scorso weekend è stato tra i più intensi dell’anno, tra Serie A e ultimissime ore di calciomercato, ora invece ci si può permettere di fermarsi un attimo per le riflessioni. Le prime due partite non sono andate nel migliore dei modi, ora però c’è tutto il tempo per riprendersi e recuperare, ma soprattutto per lavorare con i nuovi arrivati e allo stesso tempo con chi è rimasto in rosa. Tra questi c’è anche Ivan Ilic, il quale nonostante le voci di mercato che hanno fatto da sfondo alla sua estate è stato confermato in rosa. Sta a lui adesso guadagnarsi la totale fiducia di Baroni e tornare ai livelli di Verona.

Ilic in cerca di fiducia

È stata un’estate turbolenta per Ivan Ilic. Già da fine campionato il centrocampista sembrava essere in uscita, ma nonostante qualche timida richiesta nessun club si è mai fatto realmente avanti per acquistarlo. A questo si sono aggiunti gli arrivi di Anjorin e Asllani, due contendenti in più per un posto in mezzo al campo, ma il serbo non ha mai smesso di allenarsi al massimo e Baroni lo ha voluto premiare schierandolo dal primo minuto contro la Fiorentina. E il numero 8 non ha per nulla deluso, risultando uno tra i migliori in campo in una sfida comunque complicata.

La stagione del rilancio?

La tecnica c’è, la testa va invece ritrovata. Tutti all’interno del club sanno che se si riesce a rimettere in carreggiata l’ex Manchester City, allora il centrocampo può davvero schizzare a livello qualitativo. L’obiettivo del serbo è sicuramente ritrovare fiducia e serenità, e Baroni è pronto ad accontentarlo. Chissà allora che non possa diventare lui il terzo elemento fisso di una mediana di cui fanno già parte Casadei e Asllani.