Dopo l’esordio difficile in campionato il lituano si è reso protagonista con la sua nazionale contro il Malta

Gineitis è stato una delle sorprese del Torino nella seconda metà della stagione 2024/2025. Il lituano con il passare delle giornate si è guadagnato un minutaggio in campo sempre maggiore grazie al buon rendimento nato dalla sua abilità di risultare decisivo anche dalla panchina.

Baroni fin dall’inizio del suo percorso in granata ha mostrato di avere grande fiducia in Gineitis. Il lituano è stato spesso schierato titolare nelle amichevoli precampionato, ed era stato proprio il suo gol ad aprire le marcature contro il Monaco. Con la ripresa del campionato il Torino si è scontrato subito contro una “big” del calcio italiano. L’Inter che appariva favorito sulla carta ha rispettato ampliamente le attese con un successo dilagante contro i granata. Nella disfatta di San Siro Sono stati in molti ad aver faticato a entrare in partite, tuttavia Gineitis si è rivelato uno dei più in difficoltà nel corso dei 90′.

Un esordio difficile

Contro l’Inter, Gineitis si è infatti reso pericoloso per la propria porta, senza quasi mai aver contribuito alle azioni offensive della squadra. Il terzo gol dell’Inter è stato propiziato proprio da un errore del lituano, che con un retropassaggio impreciso ha regalato la palla a Lautaro Martinez che ha avuto la possibilità di firmare il terzo gol dell’incontro. Dopo l’esordio difficile, Baroni ha deciso di cambiare gli interpreti della propria formazione per la sfida contro la Fiorentina. Contro i viola, il nuovo tecnico ha deciso di far partire Gineitis dalla panchina, per farlo partecipare agli ultimi minuti dell’incontro.

Un gol per ripartire

Nonostante l’inizio di stagione difficile, Gineitis è stato convocato dalla propria nazionale per le partite di qualificazione al mondiale. Con i suoi colori, il lituano ha condotto una buona prova, coronata dal gol realizzato dal dischetto negli ultimi minuti di recupero. La rete ha permesso alla squadra di ottenere un punto prezioso contro il Malta nella corsa alla qualificazione per il mondiale. La buona prestazione di Gineitis non sarà passata inosservata agli occhi di Baroni, e una volta riunita la squadra al termine della pausa, il tecnico avrà la possibilità di rilanciare in campionato il lituano dopo un esordio difficile.