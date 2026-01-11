Continuano le disavventure su palla inattiva per il Torino, contro l’Atalanta De Ketelaere anticipa Zapata e fa 1-0

Sembra quasi una frase che si ripete in loop, ma il “castello” di Baroni è crollato un’altra volta. Contro l’Atalanta il primo gol arriva sugli sviluppi di corner al 13′: sul corner battuto da Bernasconi rimane passiva la difesa del Toro, che resta a guardare lo stacco di De Ketelaere che anticipa Zapata e insaccare il vantaggio bergamasco. Ovviamente la mente richiama subito un’altra fitta serie di episodi in cui i granata sono apparsi presumibilmente sconnessi dalla partita nel momento di difendere questo genere di palle inattive e non si può che pensare alla celebre frase di Baroni in occasione del gol subito da Pellegrino contro il Parma al Tardini, in cui il tecnico fiorentino parlava di questo famigerato castello che avrebbe dovuto allontanare il pallone…e che non solo quella volta non è riuscito nel suo intento.

I precedenti su calcio d’angolo

Prima di De Ketelaere in tanti altri avevano già provato l’ebrezza di segnare al castello granata su sviluppi di corner: Bastoni segnò contro il Toro l’1-0 che diede inizio alla goleada dell’Inter a San Siro; Pellegrino del Parma, come citato precedentemente, segnò nel duello impari in area di rigore con Vlasic; a Lecce è stata poi la volta di Coulibaly, che aprì le danze del Via del mare proprio sugli sviluppi di calcio d’angolo; anche il gol di Matteo Prati del Cagliari è arrivato su calcio d’angolo, dopo una prima deviazione di un Mazzitelli indisturbato. E poi eccoci a ieri sera dove è arrivato il gol numero 5 incassato dal Toro su questo genere di situazioni da palla inattiva. Il dato è seriamente preoccupante.

Cosa manca al “castello”

Ovviamente dopo così tanti gol subiti da calcio d’angolo Baroni e staff dovranno trovare delle accortezze in più da apportare alla gestione delle palle inattive a sfavore. Come visto sul gol di De Ketelaere di ieri, spesso e volentieri i difensori granata sembrano non avere ben chiari in testa i movimenti da effettuare in area di rigore per non perdere le marcature e rimangono pressoché fermi a guardare gli avversari saltare, un atto quasi più speranzoso che tattico, della serie “speriamo che arrivi dove sono io”. Rispetto agli anni passati, il Torino ha portato in granata giocatori più fisici, come i 3 difensori titolari, Casadei, Zapata, e non solo. Questo deve essere un incentivo in più a sfruttare queste qualità fisiche a proprio favore nelle prossime situazioni di questa natura che il Toro dovrà affrontare.