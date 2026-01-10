Toro.it

Masina e il suo Marocco stendono il Camerun 2-0 e volano in semifinale di Coppa d’Africa

Novità dalla Coppa D’Africa. Masina e i padroni di casa del Marocco stendono 2-0 il Camerun e volano in semifinale della competizione. I grandi favoriti dei pronostici continuano a rispettare le aspettative.

A Rabat i padroni di casa si impongono infatti 2-0 grazie alla solita rete dell’ex Milan Brahim Diaz nel primo tempo, e di Saibari nella difesa.

Il difensore granata ha giocato titolare, disputando una buona partita in cui il Marocco ha concesso poco e niente difensivamente agli avversari.

Il Marocco raggiunge quindi il Senegal tra le qualificate alle semifinali del torneo, ed attende ora la vincente della sfida tra Algeria e la Nigeria di Osimhen e Lookman. I senegalesi sfideranno invece la vincente di Egitto-Costa d’Avorio.

Adam Masina of Torino FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and Como 1907. Como 1907 won 5-1 over Torino FC.
