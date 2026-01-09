Toro.it

Cairo a TeleLombardia ha parlato di mercato e di Asllani: “Pronti a cogliere opportunità in chiave futura”

Il presidente Urbano Cairo, intervenuto a TeleLombardia si è espresso in merito al mercato granata: “Pronti a cogliere delle opportunità anche in chiave prospettica con giocatori giovani e di qualità non solo per questi mesi ma anche per il futuro. Mi piace prendere giocatori giovani con un potenziale”.

Il patron granata ha anche parlato di Asllani, in procinto ormai di tornare all’Inter: “Ha fatto partite buone e altre meno buone come tutto il Torino, ma ha qualità incredibili: usa molto bene il destro e il sinistro tanto che non sai quale sia il suo piede. Poi vedremo sul mercato di gennaio che riserva sempre sorprese“.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
TAG:
Cairo slider

ultimo aggiornamento: 09-01-2026

Iscriviti
Notificami
26 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
GK 72
GK 72
50 minuti fa

Ma qualcuno gli crede ancora?

Vergognati

Kawasaki77
Kawasaki77
8 minuti fa
Reply to  GK 72

Purtroppo si….basta vedere quanti mongoloidi vanno ancora allo stadio e quei 4 gatti decerebrati qui sopra che pendono dalle sue labbra.

Casao92
Casao92
1 ora fa

Mi piace vincere più di un derby.Mi piace non perdere molti derby.Mi piace giocare una semifinale di coppa Italia.Mi piace non vedere sconfitte casalinghe per 0-7.Se gioco in B mi piace vincere il campionato.

Andrea63
Andrea63
58 minuti fa
Reply to  Casao92

Questo a te!!! Per lui è il contrario I fatti lo dimostrano ampiamente!!

Casao92
Casao92
46 minuti fa
Reply to  Andrea63

Però abbiamo avuto una volta una squadra difficilmente migliorabile.

Last edited 45 minuti fa by Casao92
Kawasaki77
Kawasaki77
7 minuti fa
Reply to  Casao92

Sei un mai cuntent! Non ti sta bene nulla! Lui ci mette passione!
Vamosssssss

Robilant1959!
Robilant1959!
2 ore fa

” A me piace prendere per il naso questi tifosi. Alcuni di loro vengono addirittura allo stadio…”

Ilkhan a rischio per l’Atalanta: le possibili soluzioni

Calciomercato Serie A: Brescianini alla Fiorentina, la Roma su Raspadori