Cairo a TeleLombardia ha parlato di mercato e di Asllani: “Pronti a cogliere opportunità in chiave futura”
Il presidente Urbano Cairo, intervenuto a TeleLombardia si è espresso in merito al mercato granata: “Pronti a cogliere delle opportunità anche in chiave prospettica con giocatori giovani e di qualità non solo per questi mesi ma anche per il futuro. Mi piace prendere giocatori giovani con un potenziale”.
Il patron granata ha anche parlato di Asllani, in procinto ormai di tornare all’Inter: “Ha fatto partite buone e altre meno buone come tutto il Torino, ma ha qualità incredibili: usa molto bene il destro e il sinistro tanto che non sai quale sia il suo piede. Poi vedremo sul mercato di gennaio che riserva sempre sorprese“.
