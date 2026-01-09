Il turco e Gineitis in dubbio per la sfida di domani, Baroni ragiona sulle alternative

Reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, il Toro si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Dalla conferenza stampa di vigilia di Marco Baroni è emersa però una mini emergenza riguardo al centrocampo, in vista della sfida di domani.

Oltre a Gineitis ancora da valutare per via del risentimento all’adduttore riscontrato prima della sfida contro l’Udinese, anche Ilkhan è in dubbio per la trasferta di Bergamo.

Toro, mini emergenza a centrocampo

Il turco non è al meglio, e la sua presenza, per stessa ammissione di Baroni, è tutt’altro che scontata: “Ilkhan trovo difficile possa giocare, ha un problemino e dobbiamo valutarlo, sarebbe già importante poterlo portare in panchina.”

Alle problematiche di Ilkhan e Gineitis, si aggiungono poi la squalifica di Casadei, e il rientro ormai imminente di Asllani all’Inter, che lo esclude dai giochi.

Anjorin e Tameze pronti a partire dal primo minuto

Per la sfida contro Palladino, con ogni probabilità, Baroni dovrebbe affidarsi quindi a Tameze e Anjorin. Nella stessa conferenza stampa, il tecnico ha infatti definito l’ipotesi Tameze regista come un’opzione percorribile.

Baroni non ha escluso che in futuro anche Anjorin possa ricoprire quel ruolo, sottolineando come, alla luce delle sue qualità, si stia lavorando in questa direzione. Situazione centrocampo da monitorare quindi in casa granata in vista della sfida della New Balance Arena.