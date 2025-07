Milinkovic-Savic non sembra risentire delle voci di mercato. Il portiere si è allenato con professionalità e ha segnato un gol in partitella

Milinkovic-Savic è un professionista e l’ha dimostrato nell’allenamento a porte aperte odierno. Il portiere serbo ha sfoderato grandi parate tanto in partitella quanto contro gli attaccanti granata, impegnati negli schemi offensivi.

Vanja non sembra risentire delle insistenti voci di mercato che lo riguardano. La concentrazione del portiere è rimasta intatta, il futuro, però, resta un rebus. Tra il Napoli e l’estero, Milinkovic-Savic potrebbe presto salutare il Filadelfia.

La giocata del giorno

Non chiamatelo portiere. Milinkovic-Savic è noto per la qualità palla al piede. Negli anni, il serbo si è dimostrato un abile tiratore di punizioni e dotato di grande potenza nei rinvii dal fondo. Oggi, proprio su un rinvio, il portiere ha segnato un gol.

Il Filadelfia ha festeggiato con un boato la rete del serbo. La concentrazione di Vanja è al massimo livello e, anche in allenamento, il portiere ha confermato che la sua partenza dovrà essere colmata con un acquisto che sia almeno della stessa qualità dell’ex Spal.

Oggi il Fila, domani chissà

Marco Baroni ha una sola certezza su Vanja: è al Filadelfia e si allena con il club. Questo scenario, però, riguarda lo stretto presente. Il portiere, infatti, resta sempre in cima alla lista dei possibili partenti.

Il Napoli ha palesato il suo interesse da tempo e aveva avviato una trattativa con il Torino, poi arenatasi per la distanza tra offerta e richiesta. Dall’estero continuano a seguire il giocatore, in primis Monaco e Leeds. In attesa di scoprire il suo futuro, Vanja Milinkovic-Savic si gode l’affetto e le ovazioni dei tifosi del Torino.