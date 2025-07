Con il rinnovo del contratto, il lituano si candida a essere un importante punto di riferimento per le prossime annate del Torino

A seguito di diversi giorni di trattative, il Torino ha da poco ufficializzato il rinnovo del contratto di Gineitis, che vestirà la maglia granata per le prossime 4 stagioni.

Dopo aver esordito per la prima volta in Serie A sotto la guida di Juric nel 2023, Gineitis con il passare del tempo si è confermato come un valido giocatore, in grado di poter dare un contributo significativo alla squadra. Nell’ultima stagione sotto la guida del tecnico croato, il classe 2004 è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio, e la continuità in campo gli ha permesso di rimanere in fiducia e rendersi protagonista in diverse situazioni. Nonostante l’addio di Juric, Gineitis nel corso della scorsa stagione ha avuto un ottimo impatto anche sotto la guida di Vanoli, che in più occasioni si è affidato a lui per riprendere il risultato.

Un nuovo percorso con baroni

Dopo essersi confermato anche con l’ex tecnico del Venezia, Gineitis nel periodo di preparazione al nuovo campionato tenterà di iniziare la nuova stagione sotto la guida di Baroni con il piede giusto. Il lituano negli ultimi due anni ha mostrato una buona capacità di adattamento a diversi sistemi di gioco, e proprio per questo il Torino ha voluto prolungare la sua permanenza in granata per poter puntare su di lui per le prossime stagioni. Baroni avrà ora la possibilità di conoscerlo da vicino per valutarlo con attenzione, e capire il ruolo che ricoprirà nella sua nuova squadra.

Il centrocampo prende forma

Dopo la cessione di Ricci al Milan, Il Torino ha voluto incrementare il numero di giocatori nella propria rosa ufficializzando l’arrivo di Anjorin come rinforzo per il centrocampo. Dopo aver acquistato Casadei a gennaio dal Chelsea, e aver rinnovato il contratto con Gineitis, i granata stanno ora definendo chi saranno gli interpreti che ricopriranno i ruoli di centrocampo per le prossime stagioni. In questi giorni Baroni avrà la possibilità di valutare da vicino i suoi giocatori per iniziare a determinare quali saranno le sue possibili scelte tattiche, con la speranza che lo società riesca ad agire nuovamente sul mercato per completare il reparto di centrocampo.