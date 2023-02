La Cremonese per riprendere confidenza col campo, il derby con la Juve per tornare titolare: le tappe di Ilic

Il Toro non è riuscito a fare 3 su 3 contro il Milan in stagione. In campionato in casa ha vinto 2-1, in Coppa Italia in trasferta 0-1, ma si è dovuto arrendere al gol di Giroud venerdì sera. In mediana è stata schierata una coppia inedita, formata da Adopo e Gineitis, a causa dell’infortunio di Ricci e di un Ivan Ilic non ancora al top della condizione. Infatti il centrocampista classe 2001, appena arrivato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato, ha solo esordito in Coppa Italia contro la Fiorentina. Poi ha preso una botta in allenamento e ha saltato la partita con l’Udinese, mentre con il Milan era in panchina ma non ha giocato. Il nuovo numero 8 granata continua il recupero, con l’obbiettivo di tornare al 100% per il derby contro la Juventus del 28 febbraio.

La stagione di Ilic

Il serbo ha giocato metà stagione all’Hellas Verona, sotto tre gestoni diverse: Cioffi, Bocchetti e Zaffaroni. In totale ha collezionato 12 presenze tra campionato e coppa, con 1 assist e 1 cartellino giallo. Una prima parte di stagione non all’altezza della precedente, soprattutto per un problema fisico, che gli ha comunque permesso di andare al Mondiale con la sua nazionale a dicembre. Come dichiarato da Juric in conferenza stampa, non è ancora al meglio della condizione. Il ragazzo ha potenzialità enormi, tutto l’ambiente crede in lui e non avrebbe senso rischiarlo adesso. Per i granata si è trattato di un vero e proprio investimento, anche se con la partenza di Lukic adesso la coperta a centrocampo è piuttosto corta.