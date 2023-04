Ivan Ilic ha recuperato dal trauma alla caviglia sinistra ed è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista di Torino-Salernitana

Buone notizie per il Torino e per Ivan Juric: Ivan Ilic, infatti, ha recuperato dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra ed è tornato ad allenarsi. L’ex Verona si era fatto male in allenamento ed è stato costretto a saltare le gare con Sassuolo e Roma, in cui il Toro ha raccolto solamente un punto. Al suo posto Juric ha schierato il giovane Gineitis, un centrocampista dalle caratteristiche diverse rispetto al serbo, lanciato di nuovo titolare dopo aver strappato già una maglia col Milan nel ritorno di campionato.

Ilic ci prova per la Salernitana

Il classe 2001 è tornato ad allenarsi ieri, martedì 11 aprile, al Filadelfia. L’obbiettivo di Juric è quello di portare il giocatore almeno in panchina contro la Salernitana di Paulo Sousa, ma tutto dipenderà da quanto Ilic riuscirà ad allenarsi con i compagni in settimana e dai progressi che farà. La sfida ai campani è in programma domenica 16 aprile alle ore 15:00: c’è ancora qualche giorno a disposizione dell’ex Hellas per strappare una convocazione contro i granata. In ogni caso, il serbo “vede” invece la Lazio, l’avversaria del turno successivo.