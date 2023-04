La posizione del Torino è in bilico: quanti punti ci vogliono per la 7ª e l’8ª posizione? Ecco cosa dicono gli ultimi anni

La classifica del Torino dice che l’Europa è sempre più lontana. Troppi punti persi nelle ultime gare, troppi passi falsi contro avversari abbordabili, hanno fatto sì che l’ambizione del Torino venga rimandata di un ulteriore anno. Vero è che la speranza è l’ultima a morire, ma in questo momento sono troppi i punti di distanza dal 7° posto, quello che garantirebbe l’accesso alla Conference League. Juric e i suoi non devono però pensare di mollare, perché anche dei singoli passi falsi di dirette concorrenti possono riaccendere speranze di qualificazione che in questo momento sembrano chiuse. Se il 7° posto sembra utopia, l’8°, che indicherebbe di stare dietro soltanto alle big del campionato, sembra più raggiungibile. Con ancora 27 punti a disposizione, il Torino può pensare di raggiungere l’8ª casella in classifica, distante per adesso 5 punti. In proiezione, basandoci sugli ultimi 10 campionati, ecco a quanto ammontavano le quote per il 7° e l’8° posto.

Quanti punti per il 7° e l’8° posto? Il dato

La quota per il raggiungimento del 7° posto si è notevolmente alzata negli ultimi anni, mentre quella per l’8° è rimasta piuttosto stabile. Considerando la media punti degli ultimi dieci anni per il 7° posto, al Toro mancherebbero all’incirca 22 punti su 27, cifra molto difficile da raggiungere. Stessa cosa si può dire anche dell’8° posto, in cui l’obiettivo si riduce a “soli” 19 punti. Difficile ma non impossibile per il Torino, che fino all’ultimo secondo di campionato dovrà lottare per ottenere qualcosa di buono.

Le ultime “quote” per settimo e ottavo posto

2012/2013: 7° posto: LAZIO- 61 punti/ 8° posto: CATANIA – 56 punti;

2013/2014: 7° posto: TORINO – 57 punti/ 8° posto: MILAN – 57 punti;

2014/2015: 7° posto: SAMPDORIA – 56 punti/ 8° posto: INTER – 55 punti;

2015/2016: 7° posto: MILAN- 57 punti/ 8° posto: LAZIO – 54 punti;

2016/2017: 7° posto: INTER – 62 punti/ 8° posto: FIORENTINA – 60 punti;

2017/2018: 7° posto: ATALANTA – 60 punti/ 8° posto: FIORENTINA – 57 punti;

2018/2019: 7° posto: TORINO – 63 punti/ 8° posto: LAZIO – 59 punti;

2019/2020: 7° posto: NAPOLI – 62 punti/ 8° posto: SASSUOLO – 51 punti;

2020/2021: 7° posto: ROMA – 57 punti/ 8° posto: SASSUOLO – 62 punti;

2021/2022: 7° posto: FIORENTINA – 62 punti/ 8° posto: ATALANTA – 59 punti;

MEDIA 7° POSTO: 59,7/ MEDIA 8° POSTO: 57