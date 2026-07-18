Il centrocampista turco del Torino non parteciperà alla sfida contro il Pinzolo per un problema fisico che verrà valutato nelle prossime ore
Il Torino dopo i primi giorni di ritiro è pronto per scendere in campo per la prima volta sotto la guida di Abate.
Anche se si tratta di un match amichevole tutti i giocatori saranno motivati a dare il massimo, tuttavia tra i giocatori della rosa, il tecnico dovrà fare a meno di Ilkhan. Il centrocampista turco è rimasto escluso dai convocati per un problema fisico che verrà valutato nelle prossime a seguito di ulteriori accertamenti.