Il Cholito Simeone al termine dell’allenamento ha trovato un momento per salutare i tifosi, firmando autografi e scattando dei selfie

Nella seduta odierna, l’ultima prima dell’amichevole contro il Pinzolo Valrendena, il Cholito Simeone è stato come al solito uno dei giocatori più attesi e applauditi dai tifosi presenti a Pinzolo. Il bomber argentino, al termine dell’allenamento, prima di rientrare in hotel è stato fermato dai tifosi, corsi verso di lui per foto e autografi. Di fronte ai tifosi presenti Il Cholito si è fermato e ha regalato loro un momento di felicità, scattando selfie e firmando autografi, prima di rientrare in albergo e raggiungere i compagni. Ecco il video: