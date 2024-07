Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, vuole mettersi in mostra. Il turco insegue, ma in quel reparto c’è concorrenza

Continua la preparazione del Torino in vista dell’esordio in Coppa Italia (11 agosto) e Serie A (17 agosto). Molti giocatori, tra Pinzolo e Francia, sono in fase di valutazione. Uno di questi, che Vanoli appunto sta studiando da vicino è Emirhan Ilkhan. Classe 2004 turco, al Toro non ha mai trovato molto spazio. L’anno scorso aveva fatto il ritiro con Juric, ma poi era stato mandato in prestito al Basaksehir, in Super Lig turca. Già il primo anno, era stato solo metà stagione al Toro, poi era partito direzione Sampdoria. Adesso vuole confermarsi al Toro, ma c’è concorrenza e deve inseguire.

La concorrenza

La buona notizia è che Vanoli gioca con il 3-5-2, quindi c’è spazio per 3 centrocampisti. Mentre prima, alla fine erano solamente 2. Ma la concorrenza è molta. Insieme a lui, c’è anche Horvath che si sta giocando la permanenza. Gli intoccabili invece sono Ricci, Ilic, Tameze, Linetty e Gineitis. Ricci è il titolare in mezzo, affiancato da Ilic (sinistra) e Tameze (destra). Gineitis è il vice Ilic, mentre Linetty può giocare sia al posto di Ricci che di Tameze (che non sta convincendo). Ilkhan ha fatto il vice Ricci e può sperare di convincere Vanoli.

Le amichevoli

Nella prima amichevole, vinta per 2-1 contro la Virtus Verona, non è stato convocato. Poi ha smaltito i problemi ed è stato convocato per quella contro la Cremonese, persa per 2-1. Ha giocato la seconda parte di partita, al centro nel ruolo di regista. La sua è stata una buona prova, sufficiente. Mentre il primo prestito alla Sampdoria era andato male, quello in Turchia è andato decisamente meglio. Il suo contratto con il Toro scade nel 2026. Quelli suoi sono sempre stati prestiti secchi. Nell’estate del 2022, era stato pagato dal Besiktas 4,90 milioni di euro.