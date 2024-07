Pellegri è sceso nelle gerarchie con l’arrivo di Adams: l’ex Milan è sul mercato, ma nessuna squadra si è ancora fatta avanti

In attesa della prima vera prova del nove contro il Lione, in programma stasera alle ore 20, le due amichevoli contro Virtus Verona e Cremonese che hanno aperto la stagione estiva del Torino hanno lasciato parecchie indicazioni a Paolo Vanoli. Il nuovo mister ha imparato a conoscere i giocatori a disposizione provando a stilare un “undici” sperimentale. Tanti invece non hanno avuto l’occasione di mettersi in mostra, tra cui Pietro Pellegri. L’attaccante ex Milan aveva chiuso bene la stagione scorsa, ma al rientro dalle vacanze è tornato a essere tormentato da alcuni problemi fisici che lo hanno lasciato indietro rispetto ai compagni.

Pellegri sul mercato, ma non ci sono offerte

A rendere più complicata la situazione di Pellegri ci ha pensato anche l’arrivo di Ché Adams. Lo scorso anno l’attaccante genovese era infatti la terza punta dopo Zapata e Sanabria, mentre stando alla rosa attuale non è nemmeno certo del ruolo di “quarto” – che si gioca con Karamoh, qualora il francese dovesse rimanere. Vari motivi che spingono il Toro e l’attaccante stesso a optare per una separazione, che risulterebbe la strada migliore percorribile per entrambi. In questo momento, però, non ci sono né offerte né tantomeno squadre interessate al numero 11. Nelle ultime settimane il Como ha fatto un piccolo tentativo su richiesta di Fabregas, ma non se ne è fatto più nulla, e in seguito nessuno si è più fatto sentire. La sensazione è che il nome di Pellegri possa diventare caldo negli ultimi giorni di mercato, quando alcune squadre in lotta per la salvezza saranno alla ricerca di una punta in extremis. In ogni caso appare molto complicato ipotizzare che il classe 2001 possa vestire la maglia granata nella prossima stagione.