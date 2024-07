Saba Sazonov, difensore centrale del Torino, deve ancora rincorrere. Senza Schuurs, al momento gioca Coco in difesa

Senza Buongiorno, Rodriguez e Djidji, la difesa del Toro ha perso punti di riferimento importanti. Vanoli lavora con quello che ha a disposizione. Al posto di Buongiorno, è stato preso dal Las Palmas Saul Coco. Senza Schuurs, al momento è lui il titolare al centro della difesa granata. Anche in questa prima parte di stagione, che deve ancora iniziare ufficialmente, Saba Sazonov deve rincorrere. Dietro a Coco nelle gerarchie, la stada per lui è in salita. Ma con il duro lavoro, potrà ritagliarsi il suo spazio. Ci sono ancora 2 amichevoli per mettersi in mostra. A partire da quella di stasera, contro il Lione alle ore 20.

Le gerarchie

In attesa di rinforzi, non c’è molta scelta in difesa. Sulla sinistra, il titolare è Masina. Al centro poi c’è Saul Coco, mentre a destra c’è Vojvoda. Tameze, che con Juric giocava in difesa, non è mai stato provato da Vanoli in quel ruolo. Dellavalle invece, può fare il braccetto così come Bianay Balcot. Sazonov invece è un centrale puro, ma per adesso è dietro Coco nelle gerarchie. Senza Schuurs, c’è un giocatore in meno da scavalcare. Nella prima amichevole, contro la Virtus Verona, Sazonov non era stato convocato. Mentre nella seconda, contro la Cremonese, ha giocato la seconda parte di partita. Con Vanoli non è ancora partito titolare.

Una stagione sfortunata

Sazonov era arrivato nell’estate del 2023 per sostituire Djidji, alle prese con il suo infortunio. Juric però, aveva subito detto che non era un braccetto, ma un centrale. Infatti non ha mai giocato da braccetto. Tra l’infortunio dopo pochi minuti alla sua prima da titolare contro il Verona e l’operazione al naso, è stato anche sfortunato. Con il passare dei giorni, ha giocato sempre meno. Poi è arrivato Lovato, che ha contribuito a farlo giocare ancora meno. Ma Juric lo ha sempre elogiato per il suo modo di lavorare. Classe 2002, ha ancora tempo per affermarsi. Per adesso, non ha ancora convinto al 100%.