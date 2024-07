N’Guessan salta anche il ritiro in Francia per recuperare dall’infortunio: nel frattempo Vagnati è al lavoro per trovare una squadra per lui

La settimana e mezzo di ritiro a Pinzolo ha permesso al nuovo mister Paolo Vanoli di conoscere meglio i giocatori a disposizione, di valutare i nuovi acquisti e i giovani e di osservare da vicino le situazioni ancora in bilico. Non tutti però sono però partiti per il Trentino, motivo per cui il nuovo mister ha ancora qualche elemento da vedere. Uno di questi è Ange N’Guessan, difensore francese non partito per il ritiro con i compagni a causa di un infortunio che lo ha costretto a rimanere al Filadelfia nel tentativo di recuperare.

Vagnati cerca una squadra per N’Guessan

Gli infortuni tormentano il difensore ormai da un anno. Se con il Torino Primavera il classe 2003 è riuscito a farsi notare guadagnando spesso anche delle chiamate in panchina da parte di Juric, nella scorsa stagione N’Guessan è stato costretto a fermarsi per circa 4 mesi a causa di problemi muscolari. Una situazione dannosa che non gli ha permesso inoltre di trovare minuti con la maglia della Ternana – che gli ha voluto dare una chance nel mercato di gennaio – se non nella finale playout che ha visto retrocedere gli umbri. Ancora alle prese con un infortunio ma sulla strada del recupero, ora il francese è di nuovo in uscita, con l’obiettivo di trovare una squadra di Serie B o C che possa garantirgli un minutaggio importante. Il direttore tecnico è già alla ricerca di un nuovo club per lui, ma fin qui nessuno si è ancora fatto avanti. La sensazione, dunque, è che quello di N’Guessan possa essere uno dei nomi di “emergenza” di qualche club di serie minori, che verrà trattato nei giorni finali della sessione.