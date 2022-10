Nel derby della Mole è continuato il digiuno da gol per i trequartisti di Juric mentre Radonjic si è sbloccato in Coppa Italia

Contro la Juventus i granata non sono riusciti a trovare la via del gol. In queste settimane la maggior parte delle poche reti sono arrivate da trequartisti. Se in Coppa Italia Radonjic si è sbloccato, in Serie A il digiuno è lungo. L’ultimo gol di un trequartista risale alla sfida contro il Lecce, vinta dai granata per 1-0 grazie al gol di Nikola Vlasic che in quell’occasione segnava il suo terzo gol consecutivo. Da allora il Toro ha segnato in campionato solamente due volte, contro il Napoli grazie a Sanabria e contro l’Empoli grazie a Lukic. Vlasic si è quindi fermato a tre reti, mentre gli altri due trequartisti, Miranchuk e Radonjic sono fermi a 1 gol a testa in A

Il Toro non ha mai vinto una partita senza che un suo trequartista segnasse

Il Torino non è mai riuscito a vincere una partita in cui non abbia segnato almeno un suo trequartista, questo fa capire quanto siano importanti per un allenatore come Juric i giocatori che collegano i reparti e come il Toro entri in crisi quando loro non riescono ad incidere. Evidente quanto, in assenza di un attaccante che garantisca la doppia cifra ogni stagione sia importante avere fonti di gol alternative. Per Juric queste fonti di gol sono i trequartisti, lo scorso anno con Brekalo, Pjaca e Praet, questa stagione con Radonjic, Miranchuk e Vlasic. Quello che serve ai trequartisti granata non è certo la qualità, di cui dispongono ma la continuità. In particolare Radonjic e Miranchuk, visto che Vlasic ha comunque dimostrato di non essere troppo discontinuo.