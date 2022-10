La squadra di Juric dopo dieci giornate di campionato ha segnato solamente 8 gol come la Fiorentina, solo la Sampdoria ha segnato di meno

Dopo dieci giornate di Serie A si possono iniziare a trarre i primi bilanci per permettere alle varie squadre di fare le prime considerazioni. In casa Toro la situazione non è semplice, anche se la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella ha rappresentato una bella boccata d’ossigeno. Tra le riflessioni che ci sono da fare c’è il fatto che i granata fanno un’enorme fatica a segnare. La squadra di Ivan Juric è tra quelle che segna di meno di tutta la Serie A. Rodriguez e compagni infatti, fino ad oggi in campionato hanno realizzato solamente 8 reti, stesso numero di gol l’ha fatto la Fiorentina. C’è solo una squadra che per quanto riguarda il numero di reti messe a segno ha fatto peggio dei granata e dei toscani, ovvero la Sampdoria che ha realizzato 5 reti. I blucerchiati non a caso stanno attraversando una stagione particolarmente complicata. Hanno già cambiato guida tecnica e sono ultimi in classifica con 3 punti. Il Toro, se non vuole essere risucchiato nelle zone basse della classifica, deve iniziare a segnare; questo è poco ma è sicuro.

Juric sta lavorando per far segnare di più la sua squadra

Juric, che è un allenatore molto attento e meticoloso, attraverso gli allenamenti tra le mura del Filadelfia sta lavorando duramente per cercare di fare segnare di più la sua squadra già a partire dall’importante e complicato lunch match in programma domenica. Partita dove i granata affronteranno l’Udinese, squadra rivelazione del campionato di Serie A in corso. L’ex tecnico dell’Hellas Verona senza alcun dubbio si aspetta più gol da parte di Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Quest’ultimo giocatore ha segnato in Coppa Italia contro il Cittadella e ora spera di trovare al più presto il suo primo gol in questo campionato. Anche se l’importante non è chi segna, ma è fondamentale che il Toro si dimostri più aggressivo, più pericoloso e che faccia più reti.