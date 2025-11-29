A Rivoli è stata inaugurata questa mattina alle ore 11 la rotonda Grande Torino in Largo Susa: presenti le vecchie glorie granata

Questa mattina, sabato 29 novembre 2025, alle ore 11 il Comune di Rivoli ha inaugurato in Largo Susa a Rivoli la Rotonda Grande Torino. Nel ricordo degli Invincibili, all’evento erano presenti Pulici, Rampanti, Cereser, Fossati e Pallavicini in rappresentanza dell’Associazione Ex Calciatori Granata. Paolo Pulici ha anche lasciato delle dichiarazioni, che seguono. L’opera della rotonda unisce presente e passato, con uno sguardo verso il futuro sempre in memoria degli eroi granata caduti a Superga.

Le parole di Pulici

Paolo Pulici ha detto: “Io il Torino l’ho messo nel cuore perché giocando “solamente” 13 anni con quella maglia non la posso dimenticare. Ferrini mi diceva sempre “prima di esser giocatori bisogna essere uomini”, una verità che ho sempre cercato di mettere in pratica. Noi avevamo la bella abitudine di dire che la partita la vince il Toro, non Pulici. E quando il Toro vince, tutti i tifosi sono contenti. Forza Toro Sempre.”