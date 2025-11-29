L’attaccante marocchino è un flop e ad oggi gli 8 milioni spesi per lui rappresentano una cifra spropositata

Zakaria Aboukhlal è approdato sotto la Mole il 29 luglio 2025 tra la curiosità e lo scetticismo dei tifosi granata. Un investimento considerevole dato lo storico della società granata, ma soprattutto smodato considerando l’apporto che il giocatore sta dando alla squadra. Va detto che la ragione della sua inefficacia, è figlia di un mercato estivo portato avanti sulla base di idee poi stravolte completamente all’inizio del campionato.

8 milioni relegati in panchina

L’acquisto dell’attaccante marocchino è stato frutto di una trattativa lampo del Ds Vagnati, che ha chiuso l’affare acquistandolo dal Tolosa per 8 milioni più bonus. Per ora però sembra che l’affare lo abbia fatto la società francese, nella quale il calciatore ha figurato per 3 stagioni collezionando 20 gol e 7 assist. Numeri quasi utopici rispetto alla situazione attuale, che vede l’ex Tolosa in panchina a causa di problemi muscolari, ma soprattutto per via di un modulo di gioco che per necessità ha dovuto correggere gli errori del mercato estivo e che non si addice alle caratteristiche del numero 7 granata.

Una barlume di luce contro la Roma poi il buio

Aboukhlal dopo aver collezionato qualche minuto durante le prime due gare di campionato, subentra all’Olimpico di Roma, partecipando attivamente alla vittoria finale. L’ex Tolosa infatti entra con il piglio giusto, andando vicino al gol del raddoppio e procurandosi diverse punizioni a seguito di iniziative offensive. Insomma la ciliegina su quella inaspettata vittoria sembrava proprio essere la prestazione di Aboukhlal, che invece ha tradito le aspettative collezionando brutte e anonime prestazioni contro Atalanta e Parma prima delle 6 panchine di fila che per altro hanno coinciso con la striscia di risultati utili consecutivi dei granata. Contro il Como altri minuti in campo, che non hanno tolto e aggiunto nulla alla prestazione disonorevole della squadra.