Duello ad alta intensità al Via del Mare tra Ramadani e Asllani, con un terzo albanese pronto a rubare la scena

Ancora ferito e frastornato dalla disastrosa sconfitta di lunedì contro il Como, il Torino si prepara alla delicata trasferta del Via del Mare, dove Marco Baroni tornerà da ex dopo i due anni trascorsi sulla panchina giallorossa tra il 2021 e il 2023.

Appena fuori dalla zona retrocessione e ancora a caccia del primo successo casalingo, il Lecce non sarà certo un avversario semplice.

Eusebio Di Francesco ha impiegato qualche settimana per trasmettere alla squadra i propri principi di gioco, oggi più accorti dopo le recenti retrocessioni con Venezia e Frosinone, ma comunque fedeli a una proposta coraggiosa e propositiva.

Al centro del suo impianto resta Ramadani, uno dei perni del centrocampo giallorosso e uomo decisivo nell’ultimo Lecce–Torino del 18 maggio, quando il suo gol risultò fondamentale per la salvezza dei salentini.

Ramadani-Asllani, sfida in salsa albanese al Via del Mare

La cruciale sfida di domani vedrà quindi fronteggiarsi i due metodisti albanesi, Ramadani e Asllani. Protagonisti con la loro nazionale e reduci dal secondo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, è stato proprio un gol dell’ex regista dell’Inter – diventato eroe nazionale – a decidere il match contro l’Andorra, risultato chiave per conquistare il piazzamento ai danni della Serbia.

Domani i due si ritroveranno faccia a faccia nel cuore del Via del Mare.

Un altro albanese da tenere d’occhio: Medon Berisha

Ma tra loro ci sarà anche un terzo albanese da tenere d’occhio: Medon Berisha. Il classe 2003, numero 10 del Lecce, si sta prendendo la scena, iniziando a incidere anche in zona gol.

Il 4-2-3-1 di Di Francesco sta infatti esaltando le qualità del giovane centrocampista, sempre più centrale nel gioco dei salentini.