Tra emergenza in attacco e certezze da ritrovare, il Toro si affida al suo numero dieci contro il Lecce

La partita del ritorno da ex di Marco Baroni coincide con una sfida delicatissima: i granata devono necessariamente rialzare la testa dopo i cinque gol incassati. Per riuscirci, la sensazione è che il Torino dovrà affidarsi soprattutto a Nikola Vlasic.

In un periodo complicato, segnato non solo dalla manita subita ma anche dall’infortunio di Simeone e dalla condizione ancora da ritrovare di Zapata, l’unico segnale positivo emerso contro il Como è stato proprio il primo sigillo stagionale in granata del numero 10, che poi da leader aveva analizzato la sconfitta. Il Toro spera davvero di aver ritrovato il miglior Vlasic che, dopo i due gol in nazionale, si è finalmente sbloccato anche in campionato.

Baroni punta sul trequartista contro i salentini

In attesa di capire quale sarà il tandem offensivo prescelto in assenza di Simeone, le maggiori responsabilità ricadono inevitabilmente sul croato. Sia Zapata che Ngonge, infatti, sono apparsi poco brillanti e centrati. Al netto del probabile ritorno di Adams, sarà comunque il 10 a dover trascinare la squadra. Per lui un avvio di stagione complicato e privo di sussulti, ma è proprio adesso che è chiamato a prendere per mano il gruppo.

Vlasic a caccia di un altro colpo decisivo contro il Lecce

Pur senza la fascia da capitano al braccio – tornata a Zapata – contro il Como Vlasic è stato l’unico vero faro di speranza per i granata. La sua leadership e la sua qualità devono emergere con ancora più forza in questo momento così delicato.

Proprio Vlasic decise una sfida contro il Lecce dello stesso Baroni il 5 settembre 2022: segnò al 40′ la rete che valse l’1-0 finale. Domenica Baroni spera che il suo trequartista possa ripetersi, ma questa volta a suo favore.