Il Torino si prepara alla trasferta contro il Lecce al Via del Mare, presente al Filadelfia anche il patron granata

Reduce dalla pesante sconfitta di lunedì contro il Como, il Torino è atteso ora dalla trasferta di Lecce. Il ritorno di Baroni al Via del Mare da ex coincide anche con un match delicatissimo, vista la recente disfatta contro il Como. Obiettivo: confermare quanto di buono mostrato prima di lunedì, ritrovando compattezza ed unità d’intenti.

In vista della sfida contro il Lecce al Via del Mare, domenica alle ore 12:30, i granata si sono allenati nel pomeriggio al Filadelfia. Oltre al gruppo, anche il patron Urbano Cairo si è presentato al Filadelfia, per assistere all’allenamento della squadra e caricare i giocatori in vista del cruciale impegno di lunedì.