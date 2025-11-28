I precedenti del Toro contro i giallorossi al Via del Mare: dalla retrocessione alle dimissioni di Mazzarri

Tempo di archiviare la disastrosa sconfitta contro il Como per il Torino. Domenica, alle 12:30, i granata scenderanno in campo al Via del Mare contro il Lecce per provare a lasciarsi alle spalle la manita incassata dai lariani, in una sfida che segnerà anche il ritorno da ex di Marco Baroni.

I giallorossi sono in vantaggio nei precedenti: nei 11 incontri disputati a Lecce, i salentini hanno conquistato 4 vittorie, contro le 3 del Torino e 4 pareggi. L’ultimo confronto risale allo scorso maggio, quando il Toro cadde 1-0 con il gol di Ramadani.

Toro, il precedente contro Baroni

Uno degli ultimi precedenti più significativi al Via del Mare è proprio quello che vede protagonista Marco Baroni. Il 12 marzo 2023 il Torino di Juric affrontò il Lecce guidato da Baroni, che avrebbe poi centrato la salvezza grazie al celebre rigore di Colombo contro il Monza alla penultima giornata.

Quella sfida si concluse con il successo dei granata, vittoriosi per 2-0. In quell’occasione il Torino chiuse rapidamente la pratica Lecce con un micidiale uno-due nel giro di tre minuti: prima il gol di Singo su assist di Miranchuk, poi la rete di Sanabria, che firmò il suo settimo centro stagionale.

Lecce-Toro 4-0: la settimana delle dimissioni di Mazzarri

Tra i precedenti più amari al Via del Mare spicca invece quello del 2 febbraio 2020, la sconfitta più pesante della storia granata contro il Lecce. Quel ko arrivò al termine di una settimana nerissima per il Toro: i 7 gol subiti dall’Atalanta, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan e, infine, l’ennesima batosta in Salento. Un tracollo che portò alle dimissioni di Mazzarri e aprì l’interregno di Longo.

L’esodo al Via del Mare: la retrocessione del 1989

Ma il ricordo più doloroso per i tifosi granata quando si parla di Lecce-Torino resta la retrocessione del 25 giugno 1989. Benedetti, Barbas, l’illusione firmata Fuser, poi il pasticcio Marchegiani–Sabato e il tris leccese siglato da Paciocco: fu il Lecce a condannare il Torino alla seconda retrocessione della sua storia, trent’anni dopo la prima.