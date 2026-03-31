Passa la Bosnia ai calci di rigore: per la terza volta consecutiva l’Italia non parteciperà al Mondiale

Non è bastato il gol di Kean, non è bastato all’Italia passare in vantaggio perché in Bosnia la squadra di Gattuso esce di scena ai calci di rigore. L’Italia, avanti di un gol, resta in dieci per il rosso diretto a Bastoni già nel primo tempo, poi a pochi minuti dalla fine subisce il pareggio: è 1-1. Ai supplementari resta tutto in parità e così serve andare sul dischetto. Sbaglia Pio Esposito, fa gol Tonali, prende la traversa Cristante: e così al quarto rigore, dopo non averne sbagliato uno, la Bosnia festeggia il passaggio del turno e vola al Mondiale.