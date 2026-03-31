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Passa la Bosnia ai calci di rigore: per la terza volta consecutiva l’Italia non parteciperà al Mondiale

Non è bastato il gol di Kean, non è bastato all’Italia passare in vantaggio perché in Bosnia la squadra di Gattuso esce di scena ai calci di rigore. L’Italia, avanti di un gol, resta in dieci per il rosso diretto a Bastoni già nel primo tempo, poi a pochi minuti dalla fine subisce il pareggio: è 1-1. Ai supplementari resta tutto in parità e così serve andare sul dischetto. Sbaglia Pio Esposito, fa gol Tonali, prende la traversa Cristante: e così al quarto rigore, dopo non averne sbagliato uno, la Bosnia festeggia il passaggio del turno e vola al Mondiale.

Gennaro Gattuso
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ultimo aggiornamento: 31-03-2026

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ilmondoelaradice
ilmondoelaradice
4 minuti fa

Non ho capito. Ai mondiali ci va la Bosnia o la Erzegovina?

Berggreen
Berggreen
22 secondi fa
Reply to  ilmondoelaradice

Entrambe

Pedric
Pedric
14 minuti fa

La serie A è grande e carie è il suo profeta.

Scimmionelli
Scimmionelli
9 minuti fa
Reply to  Pedric

Diciamo che dopo partite come queste si capisce perche’ Cairo compra solo giocatori stranieri e gli zerotreini vorrebbero che li comprasse italiani…

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Almeno comprasse stranieri forti…

Scimmionelli
Scimmionelli
32 minuti fa

Dopo quei rigori tirati cosi’ mollemente spero che tutti gli “eroi” di questa serata non vedano piu’ la Nazionale manco in TV e che giochino solo piu’ all’estero.

Kawasaki77
Kawasaki77
11 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Eee ci fosse stato lazaro

I subentrati cambiano le partite: ecco la classifica (e la posizione del Torino)