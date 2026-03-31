I cambi hanno sempre un ruolo chiave nel corso delle partite: ecco le squadre che hanno beneficiato di più dalle sostituzioni

Nel calcio moderno in cui molte squadre disputano diversi incontri a pochi giorni di distanza, i cambi che un allenatore può fare nel corso di una partita possono essere un’arma preziosa per ogni squadra del campionato.

A pochi giorni dal termine della 30a giornata, ecco quali sono state le squadre che hanno potuto beneficiare maggiormente in termini di gol delle sostituzioni. Come in campionato, l’Inter prevale in questa speciale classifica con le sue 7 reti registrate da giocatori subentrati. A seguire, con quota 6 gol effettuati ci sono Milan, Juventus, Atalanta e Como, con i rossoneri che con 5 di quelle reti sono riusciti a trovare la vittoria.

Torino a quota 4 gol come altre 4 squadra

A inseguire le squadre di vertice in questa speciale classifica ci sono diverse formazioni attualmente nelle zone basse della graduatoria. A quota cinque gol segnati da subentrati figurano infatti Genoa, Pisa, Cagliari e Roma: per le prime due, queste reti si sono tradotte in due vittorie decisive.

Subito dietro, a quota quattro, si trovano Sassuolo, Lazio, Lecce, Cremonese e il Torino. I granata, nel corso della stagione, hanno spesso sfruttato l’impatto delle forze fresche dalla panchina per indirizzare le partite. In questo dato spicca il contributo di Cesare Casadei, autore di due reti: contro Hellas Verona e Napoli. A completare il quadro ci sono anche Che Adams, in gol nella gara d’andata contro la SS Lazio, e Njie, decisivo nei minuti finali con un gol superlativo realizzato contro il Verona.

Napoli ultimo in classifica

A quota tre gol dai subentrati ci sono invece Bologna e Fiorentina, mentre il Verona con due gol realizzati si colloca prima delle tre squadre che chiudono questa classifica. Contro ogni pronostico, Il Napoli è ultimo con un solo gol realizzato insieme a Parma e Udinese, che dai sostituiti non hanno mai beneficiato un maniera significativa.