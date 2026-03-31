Un numero tale di rigori a favore dopo 30 giornate di campionato non si riscontrava dalla stagione 19/20 quando allora i rigori concessi erano 8

La stagione granata continua a presentare diversi colpi di scena, alcuni dei quali positivi come il rendimento di Vlasic e altri meno come la delicata posizione in classifica. Uno di quelli positivi è sicuramente il dato relativo ai rigori concessi che, dopo 30 giornate di Serie A, conta 6 rigori a favore. Negli ultimi anni il numero dei rigori a favore del Torino è sempre stato relativamente basso, soprattutto in rapporto alle altre squadre di media classifica come i granata. Nelle ultime stagioni, infatti, non si era mai registrato un numero tale di tiri dal dischetto, a eccezione della stagione 19/20 dove i rigori concessi sono stati 8.

Stagione 25/26: 6 rigori di cui 4 realizzati

Durante la stagione corrente, dei 6 rigori assegnati ne sono stati trasformati 4 e tutti per mano di Vlasic. All’inizio le gerarchie dei tiratori non erano ben stabilite e prima Duvan e poi l’ex granata Asllani hanno fallito i rispettivi tiri dagli 11 metri. I successivi 4 sono stati trasformati in maniera impeccabile da Nikola Vlasic che, anche grazie a questi, ha aumentato il proprio bottino arrivando a 7 reti in Serie A.

Dalla stagione 20/21 alla 24/25: 5 è il dato più alto

In 5 stagioni di Serie A, dopo 30 giornate, i granata hanno ottenuto pochi rigori a favore, tanto che in ciascuna delle ultime 3 stagioni i giocatori granata si sono presentati sul dischetto solo 2 volte. Un dato testimone di una chiara difficoltà di creare pericoli nell’area avversaria, che sembrava meno evidente nelle due stagioni precedenti (20/21, 21/22) dove il Torino ha ottenuto rispettivamente 4 e 5 rigori dopo 30 gare.

Stagione 19/20: il numero più alto di rigori concessi

Per risalire all’ultima stagione di Serie A con più di 6 rigori concessi dopo 30 gare bisogna andare indietro di 6 anni. E’ la stagione 19/20 e il Toro ottiene 8 rigori in campionato, trasformati tutti da Belotti che li aggiunge ai suoi 16 gol stagionali.