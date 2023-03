Per quanto riguarda la Curva Primavera, il Torino ha comunicato una nuova modalità di vendita dei biglietti per Torino-Napoli

A partire da oggi, marcoledì 15 marzo, alle ore 14:00 sarà possibile acquistare i biglietti per Torino-Napoli in Curva Primavera con la modalità “Porta due Amici”. Questo il comunicato ufficiale: “A seguito della riunione del Gruppo Operativo Sicurezza di Torino è stata autorizzata al Torino Fc, a partire dalle ore 14.00, la vendita dei tagliandi di Curva Primavera con l’opzione “Porta due Amici” che prevede l’acquisto possibile da parte di un tesserato Cuore Toro + due amici purchè residenti in Regione Piemonte“.