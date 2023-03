La squadra di Luciano Spalletti affronterà i granata in campionato, ma prima deve pensare alla sfida in Champions League

Domenica il Torino affronterà il Napoli, nella gara valida per la 27^ giornata di campionato. Appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove arriva la capolista guidata da Luciano Spalletti. Prima di giocare in Serie A però, questa sera i partenopei giocheranno in casa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’avversario è l’Entracht Francoforte, che all’andata è stato battuto in Germania per 2-0. Grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo il Napoli non dovrà fare l’impresa al Diego Armando Maradona, considerando anche l’espulsione di Kolo Muani tra le fila dei tedeschi. Calcio d’inizio alle ore 21.

Il doppio impegno

Napoli che arriverà quindi con meno forze domenica a Torino, ma che sta vivendo un momento straordinario. Prima posizione in classifica, 68 punti, 22 partite vinte, 2 pareggiate e solo 2 perse. Con 18 punti di vantaggio sulle inseguitrici, lo scudetto sembra essere in tasca. Il passaggio ai quarti di finale in Champions League sarebbe un altro grande traguardo. Difficilmente gli azzurri faranno fatica con le rotazioni, disponendo di una rosa ampia e competitiva, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Dalla Coppa Italia invece sono stati eliminati, ai calci di rigore dalla Cremonese in maniera incredibile. Il gioco da loro espresso in questa stagione ha lasciato tutti a bocca aperta, ma l’impegno europeo potrebbe condizionare la concentrazione. Ecco quindi che il Toro dovrà farsi trovare pronto. I granata arrivano da due vittorie di fila senza subire gol, per la prima volta in stagione. Sicuramente sarà un ottimo test per la squadra di Ivan Juric, che dovrà fare una prestazione perfetta per prendere qualche punto.