Torino che si prepara alla sfida contro la capolista: in difesa sarà ballottaggio tra i due francesi Djidji e Gravillon

Per la seconda volta consecutiva, dopo aver giocato tre partite in settimana, il Torino giocherà di nuovo di domenica. Appuntamento a domenica 19 marzo alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Napoli. In casa Toro c’è un ballottaggio in difesa tra Koffi Djidji e Andreaw Gravillon. Non sarà facile scegliere per Ivan Juric, data anche la forza dell’avversario. Quest’anno i partenopei di Luciano Spalletti stanno letteralmente facendo un campionato a parte: 68 punti, +18 dalle inseguitrici, 22 partite vinte, 2 pareggiate e solo 2 perse contro Inter e Lazio. I due difensori francesi sono entrambi in forma: uno è una garanzia, mentre l’altro è un intrigante novità.

Gravillon: una piacevole sorpresa

Contro il Lecce Andreaw Gravillon ha fatto il suo esordio da titolare in maglia granata. Era già entrato in campo contro Milan (10 minuti) e Juventus (6 minuti), mentre a Lecce ha giocato 81 minuti prima di essere sostituito da Djidji. Una prestazione autorevole per il classe 1998, che ha convinto tutti. In prestito dallo Stade Reims, è partita la sua missione per farsi riscattare. Il costo è fissato a 3,5 milioni di euro e le premesse sono buone.

Djidji: una garanzia per Juric

Ivan Juric ha sempre considerato Koffi Djidji un giocatore forte. Anche nell’ultima conferenza stampa pre-partita ne ha sottolineato le qualità, elogiando la sua capacità di coprire bene gli spazi larghi. Il suo contratto è in scadenza a fine anno, ma nella gestione del tecnico croato è sempre stato una certezza. Nonostante gli errori ha sempre avuto la fiducia del mister. Giocatore completamente trasformato negli ultimi due anni, si è sempre dimostrato un professionista esemplare.