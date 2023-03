Non gioca da quella partita col Bologna dove si fermò dopo appena tre secondi: con i partenopei Pellegri si candida a giocare almeno uno spezzone

Sono passati quattro mesi da quella sfortunatissima trasferta di Bologna. Inizia la partita e pochi secondi dopo Pellegri è già ko, nella sfida in cui Juric lo aveva lanciato da titolare per la terza volta di fila dopo le presenze contro Udinese e Milan, coincise con altrettante vittorie. In mezzo la pausa del Mondiale, un rientro in gruppo e due ricadute. Infortuni che hanno fatto slittare il rientro che sembrava inizialmente previsto proprio dopo la rassegna in Qatar.

Uno spezzone contro il Napoli

Mesi in cui il Toro ha fatto i conti col problema del gol, in cui ha inseguito soluzioni diverse – l’alternanza Sanabria-Seck, per esempio a Firenze, prima che il paraguaiano entrasse davvero in forma – aspettando il ritorno dell’attaccante ex Monaco e Milan. Pellegri che nelle occasioni avute ha dimostrato il suo valore e che col Napoli potrebbe finalmente avere la possibilità almeno di riassaggiare il campo, dopo essere andato in panchina a Lecce. Qualche giorno fa non era ancora pronto (“Non scatta ancora”, aveva detto Juric in conferenza stampa). Ma già martedì, al Fila, lavorava a buoni ritmi con i compagni.

Rientro graduale

Un rientro che sarà graduale, per evitare rischi: uno spezzone domenica al Grande Torino contro i partenopei per lavorare ancora durante la pausa e presentarsi al meglio al posticipo contro il Sassuolo, quando la Serie A tornerà. Per chi come Pellegri è abituato alle salite sarà un’altra scalata, quella attesa oltre centotrenta giorni.