Il sindaco Lo Russo: “Se c’è un interesse reale a investire siamo pronti a consolidare la presenza del Torino in città”

“Sarebbe bello acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino, mi farebbe molto piacere”. Queste parole pronunciate da Urbano Cairo, nel corso dell’intervento radiofonico di lunedì a GR Parlamento, non sono sfuggite a Palazzo Civico, in particolare al sindaco Stefano Lo Russo, che da tempo caldeggia la cessione dell’impianto alla società granata, che lo utilizza per le sue gare interne di campionato ma non solo (all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino si svolgono le conferenze stampa e gli allenamenti di rifiniture, oltre che varie altre attività). Dopo le dichiarazioni di Cairo si è registrata nelle ultime ore una nuova apertura da parte del Comune ad aprire una trattativa per la vendita dell’Olimpico Grande Torino.

Lo Russo: “I rapporti con il Torino sono positivi”

“I rapporti con il Torino sono consolidati e positivi – ha spiegato Lo Russo – L’ottica è quella di poter sviluppare e rafforzare la presenza del Torino in città, laddove c’è un interesse reale e concreto della società ad investire”. Ma il futuro dello stadio non è l’unico argomento di cui da Palazzo Civico vogliono discutere con Cairo, sulla bilancia ci sono anche altre due questioni: il Filadelfia, ricostruito in gran parte con soldi pubblici ma non ancora terminato (nel progetto finale, come è noto, è previsto che anche il Museo venga trasferito all’interno dell’impianto), e il Robaldo. La situazione di quella che dovrebbe essere la casa del vivaio è quasi surreale: era il 2016 quando il Torino si è aggiudicato il bando per avere in concessione l’impianto e da allora i lavori non sono mai veramente partiti.

E proprio sui vari impianti che riguardano il Torino, il sindaco Lo Russo ha aggiunto: “Ci sono diversi i progetti che abbiamo in ballo relativi al futuro. In primis la concessione dello stadio Olimpico, che scadrà tra un po’, poi la questione del Filaldefia, con gli oltre 8 milioni di euro pubblici che tra Comune e Regione erano stati messi in passato per favorirne la rinascita. E poi la progettualità del Robaldo, dove il Torino ha in mente di sviluppare il settore giovanile”. Futuro dello stadio Grande Torino, Filadelfia e Robaldo sono tutte questioni che in Comune sperano di poter risolvere al più presto con Urbano Cairo, ora bisognerà capire quali sono le reali intenzioni del presidente granata.