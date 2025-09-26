Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere all’incontro di sabato 4 ottobre, valido per la 6a giornata di Serie A

Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali quelle che saranno le modalità di vendita per i biglietti per assistere all’incontro di campionato tra Lazio e Torino.

La vendita dei biglietti del settore ospite dell’Olimpico di Roma inizierà alle 16.00 di venerdì 26 settembre. L’incontro si terrà sabato 4 ottobre alle 15.00, e i tifosi granata potranno acquistare i propri tagliandi al prezzo di 30 euro, mentre i bambini di 4 anni nati dal 1/1/2021 potranno accedere allo stadio gratuitamente. I biglietti potranno essere acquistati online tramite il circuito Vivaticket o negli appositi punti vendita.