Ecco come stanno i giocatori granata dopo l’incontro di Coppa Italia contro il Pisa: da valutare diversi giocatori

Il Torino dopo il successo contro il Pisa potrà ora tornare ad allenarsi per preparare il prossimo incontro di campionato contro il Parma.

Prima del prossimo incontro Baroni dovrà anche valutare la condizione dei suoi giocatori per determinare quelli che potranno prendere parte alle 5a giornata di campionato. Per farlo il tecnico potrà approfittare dell’amichevole di venerdì 26 settembre, dove i granata scenderanno in campo contro una squadra di eccellenza per dare spazio ai giocatori che hanno trovato un ridotto minutaggio nelle ultime apparizioni della squadra.

La condizione dei giocatori

Nell’amichevole di oggi Baroni potrà vedere nuovamente i suoi giocatori all’opera, e oltre ai giocatori in campo, il tecnico vorrà valutare la condizione fisica dei granata che hanno disputato le ultime partite. Contro il Pisa, sia Pedersen che Njie sono stati costretti a chiedere la sostituzione per i colpi subiti nel corso dei 90 minuti. Il norvegese ha subito un duro contrasto nella ripresa, e per questo motivo Baroni ha voluto sostituirlo per evitare di aggravarne la condizione. Come lui, anche Njie ha accusato un fastidio durante l’intervallo dovuto a uno scontro di gioco contro un giocatore del Pisa, che l’ha costretto a essere sostituito.

Come stanno Maripan e Ilic

Oltre ai due giocatori che hanno preso parte alla sfida contro il Pisa, lo staff medico granata dovrà valutare la condizione di due giocatori rimasti esclusi dagli ultimi convocati di mister Baroni. Si tratta di Maripan e Ilic, il primo è stato costretto a rimanere fermo ai box per un attacco di febbre che gli ha impedito di prendere parte all’incontro. L’incognita rimane anche sulla condizione fisica del serbo, che dopo aver ottenuto una maglia da titolare contro l’Atalanta è rimasto escluso dalla lista di Baroni per la sfida di Coppa Italia.