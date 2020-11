Infortunio Belotti: ecco le condizioni del Gallo

Il fastidio al ginocchio che già da tempo lo tormenta è tornato a farsi sentire e ha impedito a Belotti di scendere in campo a San Siro

Il problema che ha impedito a Belotti di scendere in campo nel corso di Inter-Torino riguarda ancora una volta lo stesso ginocchio che già aveva rischiato di fargli saltare la trasferta di Genova contro i rossoblù. Toccato duro con la Lazio, Belotti era riuscito a recuperare, giocando sia col Genoa che col Crotone e poi in Nazionale. Nel prepartita di San Siro, però. ha di nuovo avvertito lo stesso fastidio, motivo per cui lo staff medico ha optato per lo stop, in via precauzionale. Ulteriori esami saranno eventualmente svolti nei prossimi giorni.