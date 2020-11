Alla scoperta di Altin Kryeziu, il centrocampista Primavera convocato per Inter-Toro

Classe 2002, Altin Kryeziu è un centrocampista kosovaro in forza alla Primavera, convocato in A per la prima volta per Inter-Torino

Nella lista dei convocati, diramata da mister Giampaolo per la sfida tra Inter-Torino di questo pomeriggio, calcio d’inizio alle 15, è apparso per la prima volta il nome di Altin Kryeziu, giovane classe 2002 centrocampista della Primavera granata. Complice di questa scelta il verificarsi delle diverse assenze che il Toro si ritrova ad avere a centrocampo; infatti ieri non sono partiti per Milano Sasa Lukic e Amer Gojak. Il numero di maglia che è stato affidato al giovanissimo centrocampista kosovaro è il 96. Kryeziu è arrivato al Toro nell’estate 2020 dalla Spal insieme a Krisztofer Horvath e Mattia Catanzaro. Tutti e tre acquistati per rinforzare il settore giovanile granata

Torino, Altin Kryeziu: le caratteristiche

Il centrocampista kosovaro arrivò alla Spal nel luglio 2019 dalla squadra slovena del Triglav Kranj. È un giocatore Vagnati proprio per questo conosce bene, infatti non è casuale che lo abbia voluto portare a Torino. Kryeziu nell’annata 2019-2020 con la Primavera della Spal ha vissuto uno spezzone di stagione da subentrante, infatti in sole 4 occasioni ha trovato posto tra i titolari e nel finale di campionato è stato aggregato alla prima squadra biancazzurra. A fine estate 2020 ha ricevuto la prima convocazione con il Kosovo Under 21. Ben strutturato fisicamente è un giocatore di sostanza che Cottafava ha utilizzato schierandolo davanti alla difesa nelle poche apparizioni prima dello stop del campionato Primavera dovuto al Dpcm di novembre.