Problema all’inguine per il difensore del Torino Buongiorno: la sua partita è durata 26 minuti

Ventisei minuti: tanto è durata la partita di Buongiorno in Lazio-Torino. Il difensore è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Un problema muscolare per il granata, probabilmente all’adduttore, che ha portato Juric a richiamarlo in panchina per inserire Sazonov.