Ricci contro la Lazio è tornato titolare ma non ha fatto bene: in casa contro il Verona Ilic si candida per giocare dall’inizio

Archiviata la sconfitta per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, il Toro pensa già alla sfida contro il Verona di Marco Baroni. Si gioca lunedì 2 ottobre alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Contro i gialloblù, Ivan Ilic si candida per giocare titolare in mezzo al campo. Contro la squadra di Sarri Tameze è partito titolare al fianco di Ricci, poi è uscito al minuto numero 60, per lasciare spazio a Ilic. Ricci non ha fatto bene contro i biancocelesti, disputando una partita molto sottotono. Sulla sinistra, in mezzo al campo, dopo aver riposato contro la Lazio e giocato 90 minuti contro la Roma, ci sarà Ivan Ilic. Al suo fianco, Tameze è favorito su Ricci. Sulla destra i due se la giocano, ma si va verso la coppia di ex Verona: Ilic e Tameze.

Gli altri a centrocampo

Nel centrocampo granata ci sono poi anche Gineitis e Linetty, pronti a subentrare. Il secondo gioca a destra e quindi davanti ha sia Ricci che Tameze, mentre il secondo ha solo Ilic davanti. Se però, come contro la Lazio, Ilic non parte dal primo minuto Juric schiera insieme anche Ricci e Tameze. Le opzioni sono diverse e possono variare in base al tipo di avversario. L’allenatore pretende tanto dai sue due centrocampisti e schiera quelli che stanno meglio al momento. La qualità e gli interpreti non mancano, nell’attesa che tutti siano al top della loro forma.