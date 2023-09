Contro l’Hellas Verona, Juric può tornare a giocare con due trequartisti e una punta: se la giocano Zapata e Sanabria

La sconfitta per 2-0 subita a Roma contro la Lazio, è da dimenticare in fretta per il Toro. Infatti è già tempo di pensare alla settima giornata, che vedrà il Torino affrontare l’Hellas Verona di Marco Baroni. Calcio d’inizio in programma lunedì 2 ottobre, alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo aver giocato con due punte contro la Lazio, Ivan Juric contro i gialloblù può tornare a giocare con una sola punta. All’allenatore croato, nonostante abbia scardinato i suoi principi, sono piaciuti Zapata e Sananria insieme e non ha negato di poter rifare questa scelta. Complessivamente, è stato proprio il Torino a giocare una partita opaca. Con molta probabilità, contro il Verona si vedranno due trequartisti alle spalle di un unica punta: Zapata e Sanabria se la giocano.

La situazione in attacco e il duello

Sulla trequarti i due titolari sono Vlasic a destra e Radonjic a sinistra. Al momento il croato è spento e non vive un buon momento di forma: è da ritrovare. Radonjic invece contro la Roma è uscito dopo 55 minuti, mentre contro la Lazio è entrato al 60′: contro il Verona si candida a partire dall’inizio. Per quanto rigurada le punte invece, Zapata ha speso tantissimo giocando 90 minuti contro la Roma e contro la Lazio è uscito dopo 60 minuti. Sanabria invece ha giocato tutta la partita, mettendo minuti preziosi nelle gambe. Tra i due, il colombiano rimane favorito per partire dall’inizio.