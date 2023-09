Lo scorso campionato il croato aver segnato tre gol nelle prime sei giornate, ora è a secco e ha collezionato brutte prestazioni

C’era, un anno fa, un Nikola Vlasic che in campo trascinava il Torino con buone prestazioni e gol, ce n’è uno adesso che sembra un lontano parente. L’inizio di campionato del trequartista croato non è stato certo dei più positivi, dopo le brutte prestazioni delle prime giornate ne è arrivata un’altra per nulla convincente contro la Lazio. Si è visto poco contro i biancocelesti: un tiro centrale a inizio gara, che Provedel non ha trattenuto facendo correre qualche brividi ai suoi compagni e tifosi, poi poco altro. Non è riuscito a far valere le sue qualità tecniche, a fare la differenza nella metà campo avversario, a fare, in pratica, ciò che ha dimostrato essere nelle sue corde.

Al Torino serve il vero Vlasic

Se il Torino in estate ha deciso di investire per acquistare Vlasic a titolo definitivo dal West Ham è proprio perché nella scorsa stagione ha dimostrato di poter essere un giocatore importante. Era stato soprattutto l’impatto al campionato differente: nelle prime sei giornate dello scorso campionato il trequartista croato era anche riuscito ad andare in gol per tre volte, contro la Cremonese, l’Atalanta e il Lecce. Il calo di rendimento lo aveva avuto a gennaio, dopo il Mondiale in cui era stato protagonista con la sua Croazia ma, nel finale di stagione, era tornato a illuminare il gioco del Torino collezionando buone prestazioni in serie. Quelle buone prestazioni che al momento non si sono ancora viste quest’anno ma che al Torino servirebbero.