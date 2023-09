Altro giro di convocazioni per quattro giocatori del Torino: Vlasic, Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic sono stati chiamati dai loro CT

Il calcio giocato non si ferma mai. Con il campionato che ancora scorre, lato nazionali iniziano i preparativi per le sfide di metà ottobre, che corrispondono alla seconda sosta di questo inizio di stagione. Dopo le tante chiamate ricevute dai giocatori del Torino nel giro di settembre, in questa fase già in 4 sono stati convocati dai rispettivi CT. Si tratta di Vlasic, Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic, che saranno impegnati con Croazia e Serbia. Il primo scenderà in campo il 12 e il 15 ottobre per le sfide contro la Turchia e il Galles, che diranno molto sul percorso di qualificazione della nazionale allenata da Dalic. I serbi, invece, esordiranno il 14 ottobre contro l’Ungheria per affrontare poi il 17 il Montenegro. Assenze, quindi, di cui Juric già sa di dover tener conto.