Una sconfitta per il Torino all’Olimpico contro la Lazio, ma i granata avrebbero potuto ottenere di più: i numeri

Il mese di settembre del Torino si chiude con una sconfitta, un brutto risultato arrivato comunque contro una delle squadre più forti del campionato. All’Olimpico di Roma, contro la Lazio di Maurizio Sarri, i granata hanno resistito per poco meno di 60 minuti alle offensive dei biancocelesti, vedendo cadere il muro solo grazie a una bella azione corale. I ragazzi di Juric avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più, come dimostrato dalle parole del tecnico a fine partita, il quale ha dichiarato: “Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro“.

I dati del match

Effettivamente, pochissime sono state le grandi occasioni avute dai padroni di casa, che sono riusciti a calciare verso la porta difesa da Milinkovic-Savic solo tre volte nell’arco dei 100 minuti (recupero compreso). Ha dunque ragione Juric a rammaricarsi, perché di queste due si sono trasformate nei gol che hanno decretato il 2-0 finale. Poteva fare sicuramente di più il portiere serbo, che stando ai numeri ha effettuato una sola parata; poteva però essere migliore anche il rendimento dei giocatori offensivi. Solamente due volte i granata hanno infatti tirato verso lo specchio della porta, con Zapata e Vlasic, senza però rendersi mai davvero pericolosi. Ci ha provato in diversi modi il colombiano, anche affiancato da Sanabria, ma la difesa della Lazio non ha mai corso veri pericoli. Ci sono quindi due situazioni da migliorare in vista della partita contro il Verona: primo, più concentrazione in difesa; secondo poi, cinismo in attacco, per provare a essere più pericolosi.