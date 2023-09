Ricci ha raggiunto contro la Lazio il traguardo delle 50 presenze in maglia granata, ma la partita è da dimenticare

Sconfitta per il Torino contro la Lazio. Un risultato che frena le ambizioni dei ragazzi di Ivan Juric, che venivano da tre risultati utili consecutivi. Una gara che poteva dare sicuramente qualcosa in più dei 0 punti con cui i granata sono tornati in Piemonte, già con la testa alla sfida contro il Verona. Chi la testa sembrava averla altrove anche ieri era Samuele Ricci. Il centrocampista ex Empoli, che aveva saltato la partita contro la Roma per un affaticamento rimediato in allenamento, all’Olimpico è stato schierato titolare dall’allenatore croato, che lo ha anche tenuto in campo per tutti e 90 i minuti. Il numero 28 ha festeggiato il traguardo delle 50 presenze con la maglia del Toro, ma lo ha fatto in modo “grigio”, con una partita che ha lasciato l’amaro in bocca più che il segno.

Bocciato il centrocampista

Come detto, la partita giocata da Ricci è tutt’altro che da ricordare. Il centrocampista non è praticamente mai entrato in partita, è stato fuori dal gioco ed è anche sembrato molto distratto agli occhi dei più attenti. E lo dicono anche i numeri, che possono ingannare. L’ex Empoli ha infatti realizzato 63 passaggi, un buon numero per uno come lui. Il dato rilevante, però, sta nel fatto che di questi 34 siano stati compiuti verso dietro, interrompendo l’inerzia dell’azione e rallentando il gioco del Torino. Ancora una bocciatura, quindi, per lui, che in questo inizio di stagione non ha fatto vedere ciò di cui è stato capace l’anno scorso. Chissà che il tutto non sia dovuto alle voci di mercato che gli sono rimbalzate in testa nelle ultime settimane della sessione, quando era dato come un interesse molto concreto proprio della Lazio. Intanto, però, deve riprendersi. Il Toro e Juric, infatti, hanno bisogno del loro perno di centrocampo.