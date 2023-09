Considerato l’infortunio subito da Buongiorno nella sfida contro la Lazio, Juric si affiderà a Sazonov contro il Verona

Brutta battuta d’arresto per il Torino all’Olimpico di Roma. I granata nulla hanno potuto contro la Lazio di Maurizio Sarri, che con un 2-0 ha chiuso la pratica tornando alla vittoria in campionato. La sconfitta, però, non è l’unica notizia negativa arrivata nella giornata di mercoledì, in quanto a essa va aggiunta anche quella dell’infortunio di Buongiorno. Il centrale, infatti, è davvero l’unico insostituibile della rosa in questo momento, e la sua assenza imporrà sicuramente dei cambiamenti rilevanti all’interno dell’undici iniziale che lunedì sera affronterà il Verona. Considerate le indisponibilità di Djidji e Zima, infatti, certamente toccherà a Saba Sazonov prendere il posto di Bongio.

Un’occasione da sfruttare

Il georgiano ha esordito ieri in campionato, subentrando proprio al vice capitano e disputando una discreta partita. Certamente Juric avrebbe voluto aspettare maggior tempo prima di affidargli una maglia da titolare, ma le condizioni di casa Torino gli impongono di affidarsi a lui. Il difensore, infatti, avrebbe avuto bisogno di un altro periodo di ambientamento, magari attraverso dei subentri a gara in corso come quello effettuato contro la Lazio. Invece, contro il Verona toccherà già a lui. Sarà dunque compito di Rodriguez e Schuurs accompagnarlo da qui fino a lunedì sia dal punto di vista psicologico che da quello tattico, aiutandolo con i movimenti. La speranza del tecnico croato è quella che in questi giorni l’ex Dinamo Mosca possa allenarsi al meglio, in modo da presentarsi al Grande Torino nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è infatti quello di convincere Juric, per evitare di venire bocciato come successo a Gravillon nella seconda parte della stagione scorsa.