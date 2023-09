Durante il match contro la Lazio Buongiorno si è infortunato e così Juric è stato costretto a far esordire Sazonov che non ha fatto male

Il Toro, dopo l’ottimo pareggio ottenuto contro la Roma, è caduto contro la Lazio nella capitale. I granata dovranno leccarsi le ferite e cercare di rialzare la testa il prima possibile perché tra pochi giorni dovranno sfidare l’Hellas Verona. La squadra di Ivan Juric dovrà analizzare con attenzione gli errori commessi contro i biancocelesti. Tra le tematiche più interessanti e degne di nota riguardo al match tra gli uomini di Maurizio Sarri e il Toro c’è l’esordio in maglia granata di Saba Sazonov. Al 26’ minuto della prima frazione di gioco Alessandro Buongiorno ha riscontrato un problema muscolare, così Juric è stato costretto a togliere il numero 4 granata e a mandare in campo il georgiano: l’esordio con addosso la maglia del Toro sicuramente non è stato dei più semplici, essendo stato costretto a entrare in campo in maniera inaspettata, a freddo e dovendosi scontrare contro un certo Ciro Immobile e cioè uno dei migliori attaccanti di tutta la Serie A. Nonostante questo, Sazonov ha rimediato una prova che arriva senza alcuna ombra di dubbio alla sufficienza e che ha lasciato qualche sensazione positiva sebbene qualche volta abbia patito Immobile. Il numero 15 del Toro dovrà ripartire da quanto di positivo ha fatto vedere contro la Lazio, anche se sa che ci sarà ancora tanto da lavorare.

Juric: “Sazonov deve imparare ancora tanto”

Juric dopo la partita contro la Lazio ha dichiarato: “Buongiorno ha sentito qualcosa all’adduttore, abbiamo messo Sazonov che deve però ancora imparare tanto”. Dunque poche parole del tecnico sul difensore georgiano che però lanciano un messaggio ben chiaro a Sazonov, che è il primo ad essere consapevole di avere ancora molta strada da percorrere. Il giocatore è altrettanto conscio del fatto che in Italia potrà migliorare tanto e farlo sotto l’ala protettiva di Juric sarà ancora più semplice, dato che l’allenatore granata si è sempre dimostrato molto abile nel lanciare o rilanciare giocatori. L’esordio contro la Lazio deve essere un punto di partenza verso un cammino che possa portare Sazonov a togliersi grandi soddisfazioni, anche perché il Toro crede molto in lui e se nella scorsa sessione di calciomercato estiva lo ha portato all’ombra della Mole un motivo ci sarà. Il georgiano ora spera di poter trovare spazio nelle partita contro l’Hellas Verona. Match dove i granata dovranno assolutamente tornare a rimediare un risultato positivo.