I precedenti di Lazio-Torino / Tanti precedenti tra le due formazioni: dal 4-0 del 2019 allo 0-1 dell’ultima volta

Si torna in campo per il turno infrasettimanale, che per il Toro si prospetta non semplice. Ad attenderlo c’è infatti la Lazio di Sarri. Non il più roseo dei periodi per la formazione biancoceleste, che sta cercando di superare una crisi. Meno preoccupante invece la situazione dei granata che sembrano aver trovato una quadra con i nuovi innesti. A dare loro ragione anche i precedenti. Su 136 scontri totali in Serie A, il Toro ne ha vinti 40, due in più degli Aquilotti, ma a dominare le scene sono i pareggi (58). Dando un’occhiata ai numeri sugli scontri in casa Lazio invece, sono i padroni di casa ad avere la meglio, con 23 vittorie su 68 incontri (solo 12 per i granata), contornate da 33 pareggi.

Lazio-Torino 4-0, la disfatta prima del derby nel 2019

Per un viaggio nel passato, si comincia con un risultato poco felice per il Torino. È il 30 ottobre 2019, giornata che precede il derby, e la squadra di Mazzarri sta soffrendo aspramente un inizio disastroso. L’eliminazione ai preliminari di Europa League pesa sulle spalle dei granata, che faticano e che si trascineranno la crisi per l’intera durata della stagione. I granata sembrano assopiti e non riescono a dareil via alle danze, cosa che riesce ad Acerbi, a sego al 25′. Lo segue Immobile con una doppietta, al 33′ e al 70′, con il secondo gol su rigore dopo l’espulsione di Nkoulou. Come se non bastasse però, a chiuder ei conti ci pensa Belotti… su autogol, sintomo di una crisi più profonda del previsto.

Lazio-Torino 0-0, nel 2021 salvezza e animi caldi

Proseguiamo con un risultato meno drammatico: lo 0-0 rimediato il 18 maggio 2021, a conferma del dominio dei pareggi. Risultato insipido, ma dal valore inestimabile per i granata che, con Nicola sulla panchina, raggiungono la salvezza proprio grazie al punto conquistato. Lo spettacolo reale, se tale is può considerare, è però sugli spalti: si tratta infatti dell’occasione in cui lo scontro non avviene solo sul rettangolo verde, ma anche sugli spalti. Al termine si scaldano gli animi di Cairo e Lotito, rispettivi presidenti dei due club, e il tutto sfocia in un acceso diverbio tra i due, con origini risalenti a marzo, a causa del rinvio del match per il focolaio di Covid rilevato nel gruppo squadra biancoceleste.

Lazio-Torino 0-1, ad aprile l’ultimo precedente

Per chiudere, un match più tranquillo e dal finale particolarmente positivo per il Toro. Si tratta dell’ultimo precedente tra le due formazioni, risalente al 22 aprile. I granata, già sotto la guida di Juric, compiono un’impresa, fermando la Lazio che è seconda in campionato. Una prestazione impeccabile per loro, che viene coronata da un gol di Ilic a fine primo tempo.