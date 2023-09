Il difensore si sottoporrà a nuovi controlli per capire la reale entità dell’infortunio: si tema un lungo stop

Il 2-0 firmato Vecino e Zaccagni non è l’unica brutta notizia che è arrivata dall’Olimpico: a rendere ancora più amara la serata c’è l’infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno, un guaio muscolare che non solo lo ha costretto a uscire poco dopo la metà del primo tempo ma che rischia di costringerlo a saltare anche le prossime partite del Torino, derby compreso.

Attesa per gli esami di Buongiorno

Il difensore si sottoporrà a nuovi controlli per capire la reale entità dell’infortunio: si può escludere che possa essere in campo lunedì prossimo contro il Verona ma la preoccupazione maggiore è per la sfida contro la Juventus del prossimo 7 ottobre. Una partita che Buongiorno vorrebbe giocare – e non potrebbe essere altrimenti per chi è cresciuto con la maglia del Torino da quando era un bambino – ma che rischia di dover vedere dalla tribuna. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto Sazonov si prepara perché fino a quando Buongiorno non sarà nuovamente a disposizione toccherà a lui.

A rischio anche la Nazionale

Il derby non è però l’unica partita che Buongiorno teme di dover perdere: a rischio c’è anche la convocazione in Nazionale per le partite di qualificazione al prossimo Europeo del prossimo ottobre. A inizio settembre Luciano Spalletti non lo aveva chiamato ma in queste settimane lo ha seguito da vicino (lo ha visto anche di persona in allenamento al Filadelfia) e ci aveva fatto più di un pensierino.