Juric non sembrava convinto di schierare Sanabria e Zapata insieme ma con la Lazio lo ha fatto e potrebbe rifarlo in futuro

La sconfitta rimediata a Roma contro la Lazio lascia nel Toro tanta rabbia, delusione e amaro in bocca. Ma tutto questo va trasformato velocemente in energia positiva perché tra pochi giorni i granata ritorneranno in campo per affrontare l’Hellas Verona. Ciò che di cui si sentirà parlare ancora, per quanto riguarda la partita tra i granata e la squadra guidata da Maurizio Sarri, è del fatto che per la prima volta Ivan Juric ha deciso di schierare insieme la coppia formata da Duvan Zapata e Antonio Sanabria dal primo minuto. Una mossa inaspettata che ha stupito un po’ tutti. Soprattutto perché nelle settimane scorse il tecnico croato non sembrava essere tanto convinto di schierare l’attaccante paraguaiano e il numero 91 granata insieme. Alla viglia della partita contro la Salernitana Juric aveva detto: “Giocare con due punte? A me non piace questa opzione e non mi incuriosisce molto. Ora mi preoccupa che Sanabria torni quello dell’anno scorso. Zapata è stato preso non per giocare con due punte, ma per avere un attaccante più forte”. Dunque in poche settimane Juric si è ricreduto e l’allenatore granata dopo la sconfitta contro i biancocelesti ha addirittura detto che in futuro potrebbe schierare di nuovo Sanabria e Zapata insieme.

Sanabria e Zapata contro la Lazio hanno deluso le aspettative, ma non quelle di Juric

Infatti il tecnico ex Genoa a margine della partita contro la Lazio ha dichiarato: “Zapata e Sanabria insieme non mi sono dispiaciuti. Tonny mi è piaciuto di più come seconda punta che come prima, penso che si possa giocare di nuovo con i due attaccanti. Duvan contro la Roma ha fatto 90 minuti per la prima volta dopo tanto tempo, oggi l’ho visto meno reattivo. Ho avuto la sensazione che avessimo speso tanto sul piano psicofisico con la Roma”. Juric dunque non è rimasto del tutto deluso dalle prestazioni dei suoi due attaccanti, anche se obiettivamente hanno fatto ben poco e non si sono praticamente mai resi pericolosi. Sicuramente c’è chi si aspettava di più da loro. Adesso però bisogna guardare avanti e cioè alla partita contro l’Hellas Verona. Una partita che non sarà affatto semplice e che arriva prima del derby della Mole. I granata quindi hanno diversi motivi per i quali non potranno fallire la sfida contro i gialloblù.